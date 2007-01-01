Для салонов красоты

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Педикюрные кресла

Настоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
9 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Педикюрная подставка для ног Соната
Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф для мастера педикюра Капричи
Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф для мастера педикюра Соната
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Модана, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное кресло Модана
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Надир, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Педикюрное кресло Надир
Настоящее фото товара Педикюрное группа Надир, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Педикюрное группа Надир
Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Педикюрное кресло Мадрас
Настоящее фото товара Педикюрное группа Натли, произведённого компанией ChiedoCover
19 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Педикюрное группа Натли
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Массажные столы

Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2, произведённого компанией ChiedoCover
28 890 ₽
Оптовая цена
5
Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2
Настоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A, произведённого компанией ChiedoCover
32 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стационарный массажный стол деревянный FIX-2A
Настоящее фото товара Кушетка массажная Космо, произведённого компанией ChiedoCover
46 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кушетка массажная Космо
Настоящее фото товара Кушетка массажная Космо LUX, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кушетка массажная Космо LUX
Настоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
46 890 ₽
Оптовая цена
5
Массажный стол US MEDICA BORA-BORA
Настоящее фото товара Массажный стол US MEDICA MALIBU, произведённого компанией ChiedoCover
50 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Массажный стол US MEDICA MALIBU
Настоящее фото товара Кушетка деревянная массажная SPA WC01, произведённого компанией ChiedoCover
51 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кушетка деревянная массажная SPA WC01
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Парикмахерские кресла

Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
64 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло мужское Барбер МД-600
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-458, произведённого компанией ChiedoCover
123 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло мужское Барбер МД-458
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8779, произведённого компанией ChiedoCover
107 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло мужское Барбер МД-8779
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Бруклин, произведённого компанией ChiedoCover
29 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Парикмахерское кресло Бруклин
Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8777, произведённого компанией ChiedoCover
93 650 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское Барбер МД-8777
Настоящее фото товара Парикмахерское кресло МД-832, произведённого компанией ChiedoCover
31 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Парикмахерское кресло МД-832
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
85 250 ₽
Оптовая цена
5
Кресло мужское барбер Оксфорд, коричневый
Настоящее фото товара Кресло мужское барбер Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
83 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло мужское барбер Оксфорд

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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