Характеристики товара
Описание
Барный стул BERLIN оснащён металлической дисковой базой, крашенной в чёрный цвет. На базе установлено защитное кольцо для защиты напольного покрытия от царапин и против скольжения. Регулировка осуществляется с помощью подъемно-поворотного механизма. Удобная подставка для ног, регулируется вместе с сидением. Эргономичное сиденье обтянутое приятным на ощупь велюром и в тоже время очень прочным и практичным материалом, имеет современный дизайн, который впишется в любой интерьер. Материал: велюр. Основание: черный (металл, порошковое окрашивание). Вес: 7,7 кг. Особенности: подъёмный механизм; стильная модель; черный каркас; обивка: зелёный велюр.
Основные характеристики
- Высота890-1090 мм
- Высота до сиденья620-820 мм
- Ширина530 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Размер упаковки63/53/56 см
- Страна изготовленияКитай