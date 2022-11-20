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Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный - фото 1Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный - фото 2Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный - фото 3Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный - фото 4

Барный стул BERLIN, зелёный велюр, черный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул BERLIN оснащён металлической дисковой базой, крашенной в чёрный цвет. На базе установлено защитное кольцо для защиты напольного покрытия от царапин и против скольжения. Регулировка осуществляется с помощью подъемно-поворотного механизма. Удобная подставка для ног, регулируется вместе с сидением. Эргономичное сиденье обтянутое приятным на ощупь велюром и в тоже время очень прочным и практичным материалом, имеет современный дизайн, который впишется в любой интерьер. Материал: велюр. Основание: черный (металл, порошковое окрашивание). Вес: 7,7 кг. Особенности: подъёмный механизм; стильная модель; черный каркас; обивка: зелёный велюр.

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Основные характеристики

  • Высота890-1090 мм
  • Высота до сиденья620-820 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Размер упаковки63/53/56 см
  • Страна изготовленияКитай

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