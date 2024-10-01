Контейнер для медицинских отходов ClinicBOXX, белый
Контейнер для медицинских отходов ClinicBOXX, желтый
Контейнер 120 литров, с педалью, зеленый
Контейнер 120 литров, с педалью, синий
Контейнер 120 литров, с педалью, желтый
Контейнер 120 литров, с педалью, красный
Контейнер 120 литров, с педалью, серый
Контейнер 240 литров, зеленый
Контейнер для мусора пластиковый 100 литров, зеленый
Контейнер для мусора пластиковый 360 литров, сиинй
Контейнер для мусора пластиковый 360 литров, серый
Контейнер для мусора пластиковый 360 литров, желтый
Контейнер для мусора пластиковый 360 литров, коричневыйДоставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Контейнер для мусора пластиковый 360 литров, красный
Мусорный Контейнер 1100 литров, зеленый
Мусорный Контейнер 1100 литров, серый
Мусорный Контейнер 240 литров с педалью, зеленый
Мусорный Контейнер 240 литров с педалью, серый
Мусорный контейнер на 660 литров, зеленый
Мусорный контейнер на 660 литров, серый
Мусорный контейнер на 660 литров, синий
Евроконтейнер оцинкованный 1100 литров
Мусорный контейнер 120 л
Мусорный контейнер 240 л
Мусорный контейнер 360 л
Контейнер для мусора 1100 литров
Контейнер металлический для ПЭТ тары
Евроконтейнер оцинкованный 1100 литров с полукруглой металлической крышкой
Евроконтейнер пластиковый 1100л
Контейнеры для раздельного сбора мусора, 2 бака, 120 литров