Настоящее фото товара Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый
6 оценок
3 490
Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый - фото 1Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый - фото 2

Бак круглый с крышкой-клавишей 105 л, темно-зеленый

Артикул: CH-080-270
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота630 мм
  • Диаметр555 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 55,5х55,5х63 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Диаметр555 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

