В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая

В наличии 36 шт.

В наличии 36 шт.

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

10 090 ₽

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

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