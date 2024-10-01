Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Воронка, пластик, 13 см, зеленая
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая
Воронка, пластик, 16 см, зеленая
Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая
Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая
Воронка, пластик, 16,5 см, белый
Воронка, полипропилен, 20 см, белый
Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая
Воронка, полипропилен, 30 см, белый
Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая
Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая