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Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см - фото 1

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см

Артикул: CH-058-705
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,97 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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