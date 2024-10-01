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Воронка, пластик, 13 см, зеленая - фото 1Воронка, пластик, 13 см, зеленая - фото 2

Воронка, пластик, 13 см, зеленая

Артикул: CH-058-709
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр130 мм
  • Вес0,30 кг
  • Материалпластик
  • Цветзеленый

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