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Воронка-дозатор на подставке, нержавейка - фото 1Воронка-дозатор на подставке, нержавейка - фото 2

Воронка-дозатор на подставке, нержавейка

Артикул: CH-071-368
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалнержавеющая сталь

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Воронка-дозатор на подставке, нержавейка
Воронка-дозатор на подставке, нержавейка
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