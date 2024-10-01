Товар в корзине. Перейти
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая - фото 1

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

Артикул: CH-058-707
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см
Фотография товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см от компании ChiedoCover.
Следующий Воронка, пластик, 13 см, зеленая
Фотография товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,148 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дориа», длина 210мм

10
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Нож поварской «Универсал», черный, металлический

11
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Везувиус Бернт Эмералд», произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Везувиус Бернт Эмералд»

8
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Пробка для шампанского пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Пробка для шампанского пластик, черный

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»

15
В наличии 5000 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 220

Поднос «Проотель», овальный

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм

7
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Аляска», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Аляска», длина 210мм

14
В наличии 1200 шт.

Другие товары из раздела кухонные воронки

Настоящее фото товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая

13
В наличии 144 шт.
Фотография товара Воронка, пластик, 16 см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, пластик, 16 см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Воронка, пластик, 16 см, зеленая

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая

6
В наличии 20 шт.
Фотография товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

5
В наличии
Настоящее фото товара Воронка, пластик, 16,5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Воронка, пластик, 16,5 см, белый

14
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Воронка, полипропилен, 20 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Воронка, полипропилен, 20 см, белый

15
В наличии
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Воронка, полипропилен, 30 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Воронка, полипропилен, 30 см, белый

15
В наличии
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 470

Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

14
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
от 640
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дориа», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дориа», длина 210мм

10
В наличии 1200 шт.
Фотография товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный

11
В наличии 15 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож поварской «Универсал», черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Нож поварской «Универсал», черный, металлический

11
В наличии 20 шт.