Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр140 мм
- Вес0,148 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Дориа», длина 210мм
Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая
Нож поварской «Универсал», черный, металлический
Тарелка пирожковая «Везувиус Бернт Эмералд»
Пробка для шампанского пластик, черный
Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»
Поднос «Проотель», овальный
Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм
Ложка столовая «Аляска», длина 210мм
Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая
Воронка, пластик, 16 см, зеленая
Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая
Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая
Воронка, пластик, 16,5 см, белый
Воронка, полипропилен, 20 см, белый
Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая
Воронка, полипропилен, 30 см, белый
Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая
Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая
Нож столовый «Дориа», длина 210мм
Крышка, с широким ободом, стекло,нержавеющая сталь, 24 см, прозрачный
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая
Нож поварской «Универсал», черный, металлический