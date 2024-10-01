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Нож для чистки овощей сталь
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110
Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм
Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево
Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик
Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен