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Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм - фото 1

Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм

Артикул: CH-058-684
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина170 мм
  • Глубина15 мм
  • Вес0.020 кг
  • Материалсталь

Отзывы

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