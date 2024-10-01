Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина190 мм
- Глубина17 мм
- Вес0.050 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Нож для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая
Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм
Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Тарелка мелкая «Универсал»
Блюдо сервировочное прямоугольное «Бамбук»
Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм
Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм
Трубочки без сгиба, полипропилен
Нож для чистки овощей сталь
Нож для чистки овощей, сталь, длина 110
Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм
Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм
Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм
Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая
Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик
Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для окорока «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 365мм
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Нож для рыбы «Ивенталь» сталь нержавеющая
Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм