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Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм - фото 1

Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм

Артикул: CH-058-688
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина16 мм
  • Вес0.030 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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