Товар в корзине. Перейти
Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик - фото 1

Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик

Артикул: CH-058-700
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для чистки овощей и фруктов сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Вес0.034 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Универсал»

11
В наличии 157 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Полар»

13
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Модэна», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Модэна», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Модэна», длина 210мм

15
В наличии 2700 шт.
Настоящее фото товара Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аляска бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аляска бэйсик»

9
В наличии 12480 шт.
Настоящее фото товара Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от70

Кувшин мерный, поликарбонат, 0.5 л, прозрачный

13
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пион», произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пион»

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Миска для подачи, дуб, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 640

Миска для подачи, дуб, 0,5л

13
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для комплимента с ушками «Миниатюра», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Блюдо для комплимента с ушками «Миниатюра»

14
В наличии 61 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «М18», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «М18»

15
В наличии 85 шт.

Другие товары из раздела ножи для чистки

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Нож для чистки овощей сталь

7
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь, длина 110, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Нож для чистки овощей, сталь, длина 110

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик

8
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм, произведённого компанией ChiedoCover
от760

Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Нож для чистки овощей, сталь, длина 170мм

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Нож для чистки овощей и фруктов «Манхэттен», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Нож для чистки овощей, сталь, пластик, длина 180мм

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Нож для чистки овощей и фруктов «Нордика», сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Нож для чистки овощей, сталь нержавеющая, пластик

13
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик
Нож для чистки овощей и фруктов «Ультракорт», сталь, пластик
от 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Универсал»

11
В наличии 157 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Полар»

13
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Модэна», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Модэна», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Модэна», длина 210мм

15
В наличии 2700 шт.
Настоящее фото товара Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный

5
В наличии