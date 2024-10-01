В наличии 75 шт.

В наличии 75 шт.

Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик

В наличии 30 шт.

В наличии 30 шт.

Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 48 шт.

В наличии 48 шт.

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Нож для мягких сыров на натуральном камне

В наличии 3 шт.

В наличии 3 шт.

Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик

В наличии 6 шт.

В наличии 6 шт.

Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

В наличии 20 шт.

В наличии 20 шт.

Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая

В наличии 15 шт.

В наличии 15 шт.

Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево

В наличии

В наличии

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

В наличии 9 шт.

В наличии 9 шт.

Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590

В наличии 14 шт.

В наличии 14 шт.

Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево

В наличии

В наличии

Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен

В наличии 2 шт.

В наличии 2 шт.

Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик

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от 2 дней по России и СНГ