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Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для мягких сыров на натуральном камне
Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик
Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая
Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево
Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево
Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик
Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический
Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический