Ножи для сыра

Для сыра

Для сыра

15 товаров
Поварские

Поварские

17 товаров
Мусаты и точила

Мусаты и точила

2 товара
Для хлеба

Для хлеба

19 товаров
Для обвалки мяса

Для обвалки мяса

22 товара
Для тонкой нарезки

Для тонкой нарезки

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Для овощей и фруктов

Для овощей и фруктов

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Для рубки

Для рубки

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Для чистки

Для чистки

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Для устриц и моллюсков

Для устриц и моллюсков

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Консервные

Консервные

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Для декорирования

Для декорирования

26 товаров
Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

11 товаров
Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
510

Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
8 230

Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
490

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для мягких сыров на натуральном камне, произведённого компанией ChiedoCover
21 310

Нож для мягких сыров на натуральном камне

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 700

Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
7 500

Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 950

Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 280

Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 050

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590, произведённого компанией ChiedoCover
8 430

Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 730

Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
890

Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 480

Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик

7
В наличии 2 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
4 740

Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 6 шт.
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