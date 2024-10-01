Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина215 мм
- Глубина15 мм
- Вес0.025 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка пирожковая «Скалистос», черный
Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая
Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо»
Блюдо для суши «Пати»
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм
Нож для стейка, металлический
Пила для костей сталь, пластик
Блюдо для подачи, ширина 325мм
Нож столовый «Аляска бэйсик»
Ложка столовая «Кубизм 21»
Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик
Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая
Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево
Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево
Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик
Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический