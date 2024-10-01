Товар в корзине. Перейти
Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая - фото 1

Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-632
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево
Фотография товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина277 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.155 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая

5
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь»

9
В наличии 330 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для разделки «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от8 81010
9 700 ₽Оптовая цена

Нож для разделки «Библос»

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 660

Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26028
360 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 270мм

9
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Крафт Вайт», диаметр 110мм, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Блюдце «Крафт Вайт», диаметр 110мм

8
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Пресс для картофеля сталь нержавеющая

13
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела ножи для сыра

Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Нож для сыра, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для мягких сыров на натуральном камне, произведённого компанией ChiedoCover
от21 310

Нож для мягких сыров на натуральном камне

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590, произведённого компанией ChiedoCover
от8 430

Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 730

Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 480

Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 740

Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая
Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая
от 3 950
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорорация, сталь нержавеющая

5
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь»

9
В наличии 330 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для разделки «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от8 81010
9 700 ₽Оптовая цена

Нож для разделки «Библос»

12
В наличии 4 шт.