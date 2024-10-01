Товар в корзине. Перейти
Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-631
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик
Фотография товара Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для сыра «Универсал», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина288 мм
  • Глубина32 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пробка для шампанского силикон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Пробка для шампанского силикон, черный

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385

6
В наличии 15 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 450

Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Кубизм 21» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4603
1 490 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Кубизм 21» хромированная сталь

14
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

5
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пинки», произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пинки»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для консервных банок «СССР», произведённого компанией ChiedoCover
от160

Открывалка для консервных банок «СССР»

5
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080
Оптовая цена

Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 400мм

8
В наличии 170 шт.

Другие товары из раздела ножи для сыра

Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 230

Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нож для сыра «Нова», сталь нержавеющая, полипропилен

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Нож для мягких сыров на натуральном камне, произведённого компанией ChiedoCover
от21 310

Нож для мягких сыров на натуральном камне

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 280

Нож для сыра, сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 050

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 730

Нож для сыра, круглый, сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 480

Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 740

Нож для сыра «Ансер» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Нож для сыра «Эсклюзиви» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для сыра «Ривьера», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
от 7 500
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пробка для шампанского силикон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Пробка для шампанского силикон, черный

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385

6
В наличии 15 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 930
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Крафт Вайт»

6
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 450

Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л

7
В наличии 7 шт.