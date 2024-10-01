Ножи для японской кухни

Фотография товара Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

12
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 510

Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

11
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 510

Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 230

Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 720

Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 120

Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 410

Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 640

Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик

8
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
10 870

Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен

13
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 930

Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 000

Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 230

Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево

7
В наличии 1 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук, произведённого компанией ChiedoCover
6 030

Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук

14
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево , произведённого компанией ChiedoCover
7 310

Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
16 560

Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 330

Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Когараси» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 350

Нож кухонный «Когараси» сталь нержавеющая, дерево

10
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 040

Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
9 560

Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево

14
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 130

Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 400

Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
4 340

Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 400

Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии
Чехлы на стулья
Настоящее фото товара Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 080

Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Деба» сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Нож кухонный «Деба» сталь нержавеющая, дерево

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож «Сантоку» сталь, произведённого компанией ChiedoCover
16 400

Нож «Сантоку» сталь

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для овощей сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Нож кухонный для овощей сталь нержавеющая, дерево

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
33 290

Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож «Тако Сашими» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
41 280

Нож «Тако Сашими» сталь нержавеющая

15
В наличии 1 шт.
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