Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Кито» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Като» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Кабанэ» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Танто» односторонняя заточка сталь нержавеющий, пластик
Нож кухонный «Киото» односторонняя заточка сталь нержавеющий, полиоксиметилен
Нож кухонный для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево
Нож кухонный «Кадо» односторонняя заточка сталь нержавеющий, дерево
Нож янагиба для суши, сашими сталь нержавеющая, бук
Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китин» односторонняя заточка сталь нержавеющая
Нож янагиба для сашими «Масахиро» сталь, пластик
Нож кухонный «Иссин» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Когараси» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Шеф» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Нож кухонный «Фубуки» сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Икигаи» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево
Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Деба» сталь нержавеющая, дерево
Нож «Сантоку» сталь
Нож кухонный для овощей сталь нержавеющая, дерево
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая
Нож кухонный «Ирусу» сталь нержавеющая, сталь
Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик
Нож «Тако Сашими» сталь нержавеющая