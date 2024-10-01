Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина285 мм
- Глубина47 мм
- Вес0.265 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Валенсия NEW, голубой
Диван Сорренто 4
Стул Oliver, велюр темно-зеленый
Стул Halmar K453, серый
Диван Skanes, орех, blue
Консоль Хопкинс, золото
Стульчик для кормления, бежевый
Нож кухонный «Киото» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный «Токио» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож кухонный «Ясукэ» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, пластик
Нож янагиба для суши, сашими «Масахиро» сталь, дерево
Нож кухонный слайсер сталь нержавеющая, дерево
Нож кухонный универсальный сталь нержавеющая, дерево
Нож японский "Кинцуги" сталь нержавеющая, пластик
Нож «Сантоку» сталь
Нож для чистки овощей «Масахиро» сталь нержавеющая