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Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево - фото 1

Нож кухонный «Каджи» односторонняя заточка сталь нержавеющий,дерево

Артикул: CH-058-387
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина285 мм
  • Глубина47 мм
  • Вес0.219 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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