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Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево - фото 1

Нож кухонный «Тита» односторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

Артикул: CH-058-392
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина285 мм
  • Глубина49 мм
  • Вес0.285 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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