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Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен - фото 1

Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен

Артикул: CH-058-405
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина159 мм
  • Вес0.115 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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