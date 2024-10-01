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Подставка для палочек «Кунстверк» фарфор, белый

Артикул: CH-061-455
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Для суши и других блюд азиатской кухни принято подавать палочки, которые для удобства располагают на подставке. Производитель Kunstwerk из Китая предлагает подставку из белого фарфора высотой 13 мм и длиной 70 мм. Она минималистичного дизайна, без декора, устойчивая. «Кунстверк» для производства посуды применяет прочный материал, заготовки проходят обжиг при высокой температуре. Они покрываются глянцевой глазурью, поэтому изделия легко мыть. В нашем каталоге большой выбор посуды для европейской и азиатской кухни, включая столовые приборы, миски и специальные ложки для мисо супа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина20 мм
  • Высота13 мм
  • Вес0,043 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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