Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Для суши и других блюд азиатской кухни принято подавать палочки, которые для удобства располагают на подставке. Производитель Kunstwerk из Китая предлагает подставку из белого фарфора высотой 13 мм и длиной 70 мм. Она минималистичного дизайна, без декора, устойчивая. «Кунстверк» для производства посуды применяет прочный материал, заготовки проходят обжиг при высокой температуре. Они покрываются глянцевой глазурью, поэтому изделия легко мыть. В нашем каталоге большой выбор посуды для европейской и азиатской кухни, включая столовые приборы, миски и специальные ложки для мисо супа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина20 мм
- Высота13 мм
- Вес0,043 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт