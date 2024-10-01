Приборы для морепродуктов

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
34018
410 ₽

Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
22030
310 ₽

Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
25020
310 ₽

Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
4708
510 ₽

Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 7105
1 790 ₽

Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая

12
В наличии 76 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 1801
1 190 ₽

Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

7
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
7 7208
8 390 ₽

Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
1 2603
1 290 ₽

Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический

8
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для орехов, 45 мм, произведённого компанией ChiedoCover
63012
710 ₽

Щипцы для орехов, 45 мм

6
В наличии 34 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
31025
410 ₽

Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
6 2608
6 790 ₽

Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
1 2107
1 290 ₽

Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

9
В наличии
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