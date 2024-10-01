Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая
Вилка для улиток, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая
Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический
Щипцы для орехов, 45 мм
Вилка для устриц, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая
Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая