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Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая - фото 1

Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая

Артикул: CH-062-063
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 100 шт.

Стоимость упаковки 115 200.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина188 мм
  • Вес54 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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