Характеристики товара
Описание
В упаковке 100 шт.
Стоимость упаковки 115 200.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина188 мм
- Вес54 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 100 шт.
Стоимость упаковки 115 200.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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