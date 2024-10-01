Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина184 мм
- Ширина38 мм
- Вес0,122 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для устриц, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Вилка для улиток, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Щипцы для улиток, «Проотель», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Щипцы для улиток, сталь нержавеющая, 63 мм, металлическая
Щипцы для лобстера, сплав цинковый, 30 мм, черный, металлический
Щипцы для орехов, 45 мм
Щипцы для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая
Вилка для лобстера, «Эсклюзиви», сталь нержавеющая, 18,8 см, металлическая