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Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая - фото 1

Щипцы для омаров, сталь нержавеющая, 38 мм, металлическая

Артикул: CH-062-032
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина184 мм
  • Ширина38 мм
  • Вес0,122 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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