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Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая - фото 1

Вилка для устриц, «Фрида», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

Артикул: CH-061-997
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 508.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина10 мм
  • Вес0,15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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