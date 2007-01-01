Характеристики товара
Описание
Простая и универсальная металлическая скамья коллекции Flow в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, вдохновит любое внутреннее или внешнее пространство. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.
Металлическая скамья Flow изготавливается из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Универсальный дизайн скамьи Flow делает возможным ее использование в самых различных местах: от элемента столовой группы у вас на даче до скверов современных жилых комплексов. Металлическая скамья Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1121 мм
- Глубина414 мм
- Высота477 мм
- Вес20 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1200 мм
- Высота упаковки515 мм
- Глубина упаковки485 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет