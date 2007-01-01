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Скамья прямая Flow, темно- серый

Артикул: CH-074-283
7 оценок
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Фотография товара Скамья прямая Flow, оливковый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Скамья прямая Flow, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простая и универсальная металлическая скамья коллекции Flow в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, вдохновит любое внутреннее или внешнее пространство. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлическая скамья Flow изготавливается из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Универсальный дизайн скамьи Flow делает возможным ее использование в самых различных местах: от элемента столовой группы у вас на даче до скверов современных жилых комплексов. Металлическая скамья Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1121 мм
  • Глубина414 мм
  • Высота477 мм
  • Вес20 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки515 мм
  • Глубина упаковки485 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Скамья прямая Flow, темно- серый
Скамья прямая Flow, темно- серый
27 900
В корзине

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