Стулья Микс
Стул Микс, сиденье экокожа Манго 3003, спинка экокожа Манго 8963, ножки бук морилка светлый орех
Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех
Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех
Стул Микс, сиденье экокожа Спэйс Графит, спинка велюр Велутто 25, ножки бук, морилка черная, каркас РАЛ9005
Стул Микс, сиденье шенилл Твинкл кол.12 скай, спинка шенилл Твинкл стар кол. 12 скай, ножки бук морилка белая
Стул Микс, кожзам Стелла Клиан Нив, ножки бук, морилка венге, каркас РАЛ 9005 муар