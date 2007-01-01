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Настоящее фото товара Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех
7 оценок
7 19033
10 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 1Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 2Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 3Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 4Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 5Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех - фото 6
Распродажа

Стул Микс, велюр Велюта Люкс 75, ножки бук морилка старинный орех

Артикул: CH-089-085
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал ножекметалл, бук под морилкой
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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