Табурет Вегас, каркас черный, оливковый
Табурет Вегас, каркас черный, оливковый
13 оценок
690
Табурет Вегас, каркас черный, оливковый - фото 1

Артикул: CH-081-186
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветзеленый, черный
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

