Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас черный, голубой
10 оценок
690
Табурет Вегас, каркас черный, голубой - фото 1

Табурет Вегас, каркас черный, голубой

Артикул: CH-081-188
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветголубой, черный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

