Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр300 мм
Стул Премьер, кожзам
Диван Казанова
Стул Саф-Ина
Стеллаж 36
Стеллаж 38
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Шанель New
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Честер угловой
Подвесной светильник Irving №1
Гнутая консольная ножка с резной композицией
Ножка деревянная мебельная 65
Ножка деревянная 45
Ножка деревянная гнутая 38
Столешница ЛДСП, 1200x800x38