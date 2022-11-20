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Табурет Вегас

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм

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Варианты покрытия

Табурет Вегас - покрытие в цвете Белый антикБелый антик
Табурет Вегас - покрытие в цвете МеталликМеталлик
Табурет Вегас - покрытие в цвете Медь антикМедь антик
Табурет Вегас - покрытие в цвете Хром глянцевыйХром глянцевый
Табурет Вегас - покрытие в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Вегас - покрытие в цвете БелыйБелый
Табурет Вегас - покрытие в цвете КремКрем

Популярные варианты обивки

Табурет Вегас - обивка в цвете ОльхаОльха
Табурет Вегас - обивка в цвете КирпичныйКирпичный
Табурет Вегас - обивка в цвете ШоколадШоколад
Табурет Вегас - обивка в цвете МедьМедь
Табурет Вегас - обивка в цвете МраморМрамор
Табурет Вегас - обивка в цвете МеталликМеталлик
Табурет Вегас - обивка в цвете ЖемчугЖемчуг
Табурет Вегас - обивка в цвете КремовыйКремовый
Табурет Вегас - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Вегас - обивка в цвете Светло-бежевыйСветло-бежевый
Табурет Вегас - обивка в цвете МолокоМолоко
Табурет Вегас - обивка в цвете КапучиноКапучино
Табурет Вегас - обивка в цвете ВенгеВенге
Табурет Вегас - обивка в цвете Черный глянецЧерный глянец
Табурет Вегас - обивка в цвете БордовыйБордовый
Табурет Вегас - обивка в цвете АпельсинАпельсин
Табурет Вегас - обивка в цвете Зеленый перламутрЗеленый перламутр
Табурет Вегас - обивка в цвете Красный матовыйКрасный матовый
Табурет Вегас - обивка в цвете Красный перламутрКрасный перламутр
Табурет Вегас - обивка в цвете СалатовыйСалатовый
Табурет Вегас - обивка в цвете БирюзаБирюза
Табурет Вегас - обивка в цвете СинийСиний
Табурет Вегас - обивка в цвете ФиолетовыйФиолетовый
Табурет Вегас - обивка в цвете Синий перламутрСиний перламутр
Табурет Вегас - обивка в цвете ЖелтыйЖелтый
Табурет Вегас - обивка в цвете СиреневыйСиреневый
Табурет Вегас - обивка в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Вегас - обивка в цвете Черный мраморЧерный мрамор
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