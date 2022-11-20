Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр380 мм
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Патрик 20мм с подлокотниками
Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Наволочка 60x60 135гр, сатин
Люстра Palace 66
Люстра Palace 42
Ножка деревянная гнутая 40
Ножка деревянная гнутая 37
Ножка деревянная гнутая 35