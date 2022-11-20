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Табурет Рондо

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Стул Bistro серо-голубой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр380 мм

Варианты покрытия

Табурет Рондо - покрытие в цвете Белый антикБелый антик
Табурет Рондо - покрытие в цвете МеталликМеталлик
Табурет Рондо - покрытие в цвете Медь антикМедь антик
Табурет Рондо - покрытие в цвете Хром глянцевыйХром глянцевый
Табурет Рондо - покрытие в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Рондо - покрытие в цвете БелыйБелый
Табурет Рондо - покрытие в цвете КремКрем

Популярные варианты обивки

Табурет Рондо - обивка в цвете ОльхаОльха
Табурет Рондо - обивка в цвете КирпичныйКирпичный
Табурет Рондо - обивка в цвете ШоколадШоколад
Табурет Рондо - обивка в цвете МедьМедь
Табурет Рондо - обивка в цвете МраморМрамор
Табурет Рондо - обивка в цвете МеталликМеталлик
Табурет Рондо - обивка в цвете ЖемчугЖемчуг
Табурет Рондо - обивка в цвете КремовыйКремовый
Табурет Рондо - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Рондо - обивка в цвете Светло-бежевыйСветло-бежевый
Табурет Рондо - обивка в цвете МолокоМолоко
Табурет Рондо - обивка в цвете КапучиноКапучино
Табурет Рондо - обивка в цвете ВенгеВенге
Табурет Рондо - обивка в цвете Черный глянецЧерный глянец
Табурет Рондо - обивка в цвете БордовыйБордовый
Табурет Рондо - обивка в цвете АпельсинАпельсин
Табурет Рондо - обивка в цвете Зеленый перламутрЗеленый перламутр
Табурет Рондо - обивка в цвете Красный матовыйКрасный матовый
Табурет Рондо - обивка в цвете Красный перламутрКрасный перламутр
Табурет Рондо - обивка в цвете СалатовыйСалатовый
Табурет Рондо - обивка в цвете БирюзаБирюза
Табурет Рондо - обивка в цвете СинийСиний
Табурет Рондо - обивка в цвете ФиолетовыйФиолетовый
Табурет Рондо - обивка в цвете Синий перламутрСиний перламутр
Табурет Рондо - обивка в цвете ЖелтыйЖелтый
Табурет Рондо - обивка в цвете СиреневыйСиреневый
Табурет Рондо - обивка в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Рондо - обивка в цвете Черный мраморЧерный мрамор
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