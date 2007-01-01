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Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 6
460 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
+9Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 6 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 6

Артикул: CH-000-050
460 оценок
Основные характеристики
  • Длина700/800 мм
  • Ширина700/800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб


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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700/800 мм
  • Ширина700/800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Механизмскладной кронштейн с фиксатором
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
700 700 750 16 14.3 3090
800 800 750 16 16.7 3190
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 6 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 6 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 6 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 6 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 6 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 6 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 6 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 6 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 6 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 6 - каркас в цвете Темный орехТемный орех

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 6 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 6 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 6 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 6 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 6 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 6 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 6 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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