Характеристики товара
Описание
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: журавинка, 270х230см - 1шт
Наперон: ричард, 180х140см - 1шт
Салфетка: журавинка, 45х45см - 8шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Стол: Лидер 1, 120х80см - 1шт
Скатерть: журавинка, 270х230см - 1шт
Наперон: ричард, 180х140см - 1шт
Салфетка: журавинка, 45х45см - 8шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
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