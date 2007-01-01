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Новинки

Настоящее фото товара Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
53 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
Настоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 350 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Патрик 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Браун 25мм
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Скамья парковая ИЗ1
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
37 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья парковая ИЗ5
Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол Е03 на стул Eames, фиолетовый
Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол Е03 на стул Eames, синий
Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
4.6
Чехол Е03 на стул Eames, оранжевый
Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
990 ₽
Оптовая цена
5
Чехол Е03 на стул Eames, оливковый
Все

Товары в наличии

Настоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
7 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех
Настоящее фото товара Стул Форум, синий, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
4 350 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Форум, синий
Настоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover-16%
В наличии
8 490 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-14%
В наличии
5 690 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ким
Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличии
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, голубой деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
В наличии
4 290 ₽4 610 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер барный, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличии
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Такер, красный деревянный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-7%
В наличии
4 690 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
1 740 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
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Все по акции

Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover-18%
3 750 ₽4 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Solar, желтый, ножки металл
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-13%
4 390 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки
Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-14%
В наличии
6 690 ₽7 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тюльпан, вельвет коричневый
Настоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
В наличии
8 990 ₽9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Laval, золотой
Настоящее фото товара Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover-41%
В наличии
29 900 ₽49 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый
Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
36 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья со спинкой
Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover-2%
22 500 ₽22 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Д14
Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4
Чехол 01 белый
Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
В наличииХит
269 ₽299 ₽
Оптовая цена
4.3
Чехол 08 белый
Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-15%
В наличии
410 ₽480 ₽
Оптовая цена
4.5
Чехол 02, спандекс бирюзовый
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Хиты продаж

Настоящее фото товара Стул Самба бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
В наличииХит
2 490 ₽3 390 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Самба бежевый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Хит
5 190 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Kongsberg, голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Хит
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
Хит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Хит
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Роза, вельвет цвет бордо
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Хит
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари дерево, белая патина, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари дерево, белая патина

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Мебель и текстиль с доставкой по России и СНГ

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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