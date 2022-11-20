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Урна бетонная парковая Квадро - фото 1

Урна бетонная парковая Квадро

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 45 см

Ширина: 40 см

Длина: 40 см

Вес: 75 кг

Объем емкости: 35 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна.

Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.

Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.

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Варианты каркаса

Урна бетонная парковая Квадро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна бетонная парковая Квадро - каркас в цвете БелыйБелый
Урна бетонная парковая Квадро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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