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Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор - фото 1

Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор

Артикул: CH-062-629
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Объем0,7 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор
Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин» фарфор
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3 690 ₽
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