Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 4 440.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина149 мм
- Вес0,32 кг
- Материалхромированная сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 4 440.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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