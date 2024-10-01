Товар в корзине. Перейти
Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л - фото 1Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л - фото 2

Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л

Артикул: CH-064-665
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для бренди «Вэст Луп», 0,32л
Фотография товара Бокал для бренди «Вэст Луп», 0,32л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л
Фотография товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,34л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Вес0.205 кг
  • Объем0.32 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим»

11
В наличии 3120 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,4л

5
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Гамбург», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Гамбург», 0,5л

9
В наличии 4229 шт.
Фотография товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л

8
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сенса», 0,66л

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Данубио» 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Данубио» 0,3л

14
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела бокалы для бренди и коньяка

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.25, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.25

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.41л, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.41л

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Оупэн ап спирит»

11
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди, 0,218л, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди, 0,218л

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л

8
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Шарант», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Шарант», 0,3л

7
В наличии 504 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,163л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эмбасси», 0,163л, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эмбасси», 0,163л

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Мельница», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Мельница», 0,2л

9
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ризерва», 0,485л, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ризерва», 0,485л

9
В наличии 101 шт.

Товар в корзине

Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л
Бокал для бренди «Лонгшамп», 0,32л
от 700
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим»

11
В наличии 3120 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,4л

5
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Гамбург», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Гамбург», 0,5л

9
В наличии 4229 шт.
Фотография товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л

8
В наличии 96 шт.