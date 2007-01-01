Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бокал РСР Мерлин, произведённого компанией ChiedoCover
Бокал РСР Мерлин
11 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Бокал РСР Мерлин - фото 1

Бокал РСР Мерлин

Артикул: CH-071-329
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота245 мм
  • Объем0.17 л
  • Материалстекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь
Фотография товара Барное сито, 100 мм, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка столовая «Лаццо»
Фотография товара Вилка столовая «Лаццо» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота245 мм
  • Объем0.17 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий

6
В наличии 57 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 1090 шт.
Фотография товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Калипсо», длина 110мм, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Калипсо», длина 110мм

15
В наличии 1200 шт.
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 1212 шт.
Фотография товара Шампанское-блюдце «Америка 20х» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Америка 20х», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Америка 20х»

8
В наличии 792 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм

8
В наличии 108 шт.
Фотография товара Молочник «Лив», фарфор 285 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Лив», фарфор 285 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Молочник «Лив», фарфор 285 мл, белый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Контейнер для подачи «XL» пластик 150 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Контейнер для подачи «XL» пластик 150 мл, белый

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Молочник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый

7
В наличии 500 шт.

Другие товары из раздела бокалы и фужеры

Фотография товара Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб, произведённого компанией ChiedoCover
190

Бокал Пасебехц Ириш Коффе Паб

14
В наличии 1080 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Бокал Шотт Звизел Бар Спешиал для шампанского

14
В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Басик Бар для коктейля

7
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива

13
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Бокал Шотт Звизел Беер Басик для пива на ножке

5
В наличии 409 шт.
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива, произведённого компанией ChiedoCover
690

Бокал Шотт Звизел Мондиал для пива

8
Настоящее фото товара Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Бокал Шотт Звизел Пур для Совиньон Бланк

6
Настоящее фото товара Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
590

Фужер, 250 мл, зеленый, 6 шт

15
В наличии 799 шт.
Настоящее фото товара Фужер, 300 мл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер, 300 мл, зеленый

9
В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Фужер синий, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
690

Фужер синий, 300 мл

12
В наличии 58 шт.

Товар в корзине

Бокал РСР Мерлин
Бокал РСР Мерлин
790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий

6
В наличии 57 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 1090 шт.
Фотография товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Калипсо», длина 110мм, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Нож столовый «Калипсо», длина 110мм

15
В наличии 1200 шт.

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.11.2025 Черная пятница в ChiedoCover
Черная пятница в ChiedoCover

Перейдите, чтобы узнать подробности