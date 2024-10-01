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Бокал для пива «Касабланка», 0.475л - фото 1

Бокал для пива «Касабланка», 0.475л

Артикул: CH-064-022
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Касабланка» объемом 475 мл – удачное решение для подачи пива. Он напоминает большой стакан, который немного расширяются кверху от дна. Диаметр равен 82 мм, а высота стенок 175 мм. Выполнен из прозрачного стекла, на стенках есть небольшой лаконичный орнамент в виде прямых линий

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота162 мм
  • Диаметр86 мм
  • Вес0.444 кг
  • Объем0.475 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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