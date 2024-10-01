Характеристики товара
Описание
Бокал для пива «Касабланка» объемом 475 мл – удачное решение для подачи пива. Он напоминает большой стакан, который немного расширяются кверху от дна. Диаметр равен 82 мм, а высота стенок 175 мм. Выполнен из прозрачного стекла, на стенках есть небольшой лаконичный орнамент в виде прямых линий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота162 мм
- Диаметр86 мм
- Вес0.444 кг
- Объем0.475 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт