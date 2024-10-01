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Бокал для пива «Тулип», 0,58л - фото 1

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

Артикул: CH-064-026
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Тулип» по форме очень напоминает бутон цветка. Он плавно расширяется, что придает посуде неповторимую элегантность. Фужер совсем не похож на стиль стандартной пивной кружки. Это изящный товар, который становится современным решением сервировки столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр83 мм
  • Вес0.320 кг
  • Объем0.59 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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