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Настоящее фото товара Чайник 1 л, фарфор, Аристократ, произведённого компанией ChiedoCover
Чайник 1 л, фарфор, Аристократ
11 оценок
3 190
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Чайник 1 л, фарфор, Аристократ - фото 1

Чайник 1 л, фарфор, Аристократ

Артикул: CH-071-724
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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