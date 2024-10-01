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Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,5 л, прозрачный - фото 1Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,5 л, прозрачный - фото 2Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,5 л, прозрачный - фото 3

Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,5 л, прозрачный

Артикул: CH-065-298
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр110/75 мм
  • Объем0,5 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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