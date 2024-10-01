Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл - фото 1

Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл

Артикул: CH-064-933
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Аида», фарфор 280 мл
Фотография товара Чашка чайная «Аида», фарфор 280 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Аида» фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Аида» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,18 л
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас

89
Распродажа
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
Фотография товара Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас

87
В наличии 11 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Libra Soft серое

5
В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Конференц-стол, 1800*900, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Конференц-стол, 1800*900, брауни

15

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл

8
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 200 мл

6
В наличии 2306 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Гламур», произведённого компанией ChiedoCover
от50
Оптовая цена

Чашка чайная «Гламур»

13
В наличии 1690 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Терракота», произведённого компанией ChiedoCover
от1 030
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Терракота»

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл

10
В наличии 229 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кейрвейр» , произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Чашка чайная «Кейрвейр»

15
В наличии 1343 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Бонд» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 840
Оптовая цена

Чашка чайная «Бонд» фарфор

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл

14
В наличии 113 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл

14
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса мастед», произведённого компанией ChiedoCover
от1 020
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса мастед»

9
В наличии 42 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл
Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, голубой/ черный каркас

89
Распродажа
Фотография товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото

46
Фотография товара Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Nepal P, латте велюр/ черный каркас

87
В наличии 11 шт.В пути 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло Libra Soft серое

5
В пути 100 шт.