Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр105 мм
- Объем0,35 л
- Материалфарфор
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка чайная «Маренго»
Чашка чайная «Трианон», стекло
Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Максим» фарфор
Чашка чайная «Антуанетт»
Чашка чайная «Кантри», фарфор
Чашка чайная «Штутгарт», фарфор
Чашка чайная «В.Виена», фарфор
Чашка чайная «Алберго», фарфор
Чашка чайная «Акварель»